R$ 100 mil ao mês: ex-segurança de Cristiano Ronaldo revela como foi trabalhar com o craque Hichman Bukhari trabalhou com o craque português durante quatro anos e definiu como "o melhor chefe" de sua vida ND Mais|Do R7 06/06/2025 - 21h35 (Atualizado em 06/06/2025 - 21h35 )

Você já imaginou como seria trabalhar com um dos maiores astros do futebol mundial? Pois o segurança de Cristiano Ronaldo, Hichman Bukhari deu detalhes de como era a rotina ao lado do português. Em entrevista ao programa Tardear, da emissora Telecinco, o segurança espanhol revelou como foram os quatro anos em que trabalhou com o eterno CR7, que hoje veste a camisa do Al-Nassr, da Arábia Saudita.

