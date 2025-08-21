R$ 11 mil para 20h: inscrição para concurso na capital da uva encerra nesta quinta-feira em SC Inscrições no processo seletivo devem ser feitas presencialmente até quinta-feira (21); são oportunidades para diferentes áreas e níveis... ND Mais|Do R7 21/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 21/08/2025 - 08h18 ) twitter

As inscrições para o concurso público da cidade de Urussanga, no Sul de Santa Catarina, encerram nesta quinta-feira (21). O município, conhecido pela produção de uvas-raras, está com processo seletivo aberto para mais de 17 vagas em diversas áreas e níveis de escolaridade, com salários de até R$ 11.471,80.

