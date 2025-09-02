R$ 14 mil o m²: edifício de luxo no estilo serrano em SC é vendido inteiro antes da obra
Empreendimento integra a primeira Operação Urbana Consorciada de SC e deve impulsionar o setor imobiliário de Campo Alegre
Campo Alegre, no Norte de Santa Catarina, se prepara para receber um novo impulso econômico com início das obras do Edifício Terrano. Com valor médio de metro quadrado em R$ 14 mil, o empreendimento teve todas as unidades comercializadas antes do início da construção, o que antecipou o cronograma de obras. O edifício vai contar com 12 apartamentos de alto padrão, elaborado pela construtora Viplan.
