R$ 87 por iPhone? Justiça culpa consumidora por cair em golpe de leilão falso dos Correios

Uma compra que parecia um grande achado para uma moradora de Florianópolis se revelou um golpe sem direito a indenização. Em um suposto leilão dos Correios, a mulher encontrou uma oferta de três iPhones por apenas R$ 262,35, o equivalente a cerca de R$ 87,45 por aparelho. Após realizar o pagamento via Pix, ela percebeu que havia sido vítima do golpe de leilão falso que não era realizado no site oficial dos Correios. A consumidora acionou a Justiça e pediu uma indenização de R$ 20 mil por danos morais, mas a solicitação foi negada pela desembargadora relatora do caso.

Para entender todos os detalhes dessa decisão e como a Justiça analisou o caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

