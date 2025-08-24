R$ 922 mil em jetons: quais as prioridades do conselho que regula o esporte em Santa Catarina
Membros do órgão que existe desde 2008 decidem e fiscalizam ações desportivas; no ano passado, foram pagos R$ 922 mil em jetons para...
O trabalho do Conselho Estadual de Esporte entrou em debate após reportagem elaborada pelo jornal ND. O valor pago em jetons para o conselho foi de R$ 922 mil no ano passado, gerando dúvidas sobre qual a atuação e a importância do órgão.
O trabalho do Conselho Estadual de Esporte entrou em debate após reportagem elaborada pelo jornal ND. O valor pago em jetons para o conselho foi de R$ 922 mil no ano passado, gerando dúvidas sobre qual a atuação e a importância do órgão.
Saiba mais sobre as prioridades e a atuação do conselho acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Saiba mais sobre as prioridades e a atuação do conselho acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: