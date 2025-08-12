Racionamento em Santa Catarina: quais as reais chances de faltar água por tempo seco? A previsão indica que Santa Catarina deve enfrentar um tempo seco prolongado até a segunda quinzena de agosto, gerando preocupações... ND Mais|Do R7 12/08/2025 - 06h57 (Atualizado em 12/08/2025 - 06h57 ) twitter

Santa Catarina enfrenta um inverno com chuvas irregulares e volumes abaixo da média. Julho registrou apenas 20 a 40 mm na maior parte do estado (menos de 40% da média histórica do período) e até 30 dias sem precipitação na maior parte das regiões, devido a massas de ar seco e frio mais intensas que o comum. Em junho, o Monitor de Secas da ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico) indicou melhora temporária, com chuvas acima da média que eliminaram a seca grave no Oeste. Contudo, essa melhora foi de curto prazo: a estiagem de julho voltou a reduzir vazões e a pressionar o abastecimento de água.

Para entender melhor a situação e as recomendações da Defesa Civil, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

