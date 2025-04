Rádio Alpha FM, nova emissora do Grupo ND, estreia nesta quarta-feira (16) Com programação musical qualificada e informação, rádio Alpha vai operar na frequência 91.3 FM; investimento foi de R$ 9,5 milhões ND Mais|Do R7 15/04/2025 - 20h26 (Atualizado em 15/04/2025 - 20h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Grupo ND, maior grupo de comunicação de Santa Catarina, prepara um grande evento para celebrar a estreia da Rádio Alpha FM em Florianópolis. A nova emissora, que passa a operar na frequência 91.3 FM, entra no ar oficialmente nesta quarta-feira (16), com uma programação musical refinada, jornalismo de credibilidade e colunistas de renome nacional.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em ND Mais:

Jovem de 19 anos morre em grave acidente em Guatambu

Corpo carbonizado é encontrado em casa destruída por incêndio em SC

FCF diz ter sido pega de surpresa com embargo de obra da CBF em SC; ‘95% concluída’