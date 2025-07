Rajada de 88 km/h confirma ventos extremos em SC com avanço de ciclone Registro aconteceu próximo à Barragem do Rio São Bento, em Siderópolis, na manhã desta segunda-feira (28) ND Mais|Do R7 29/07/2025 - 00h37 (Atualizado em 29/07/2025 - 00h37 ) twitter

A previsão de ventos fortes em Santa Catarina se confirmou no Sul do estado. Por volta das 10h desta segunda-feira (28), próximo à Barragem do Rio São Bento, em Siderópolis, houve o registro de uma rajada de 88 km/h. Foi a ventania mais intensa, até o momento, entre os municípios da região.

