Ramon Abatti Abel apita decisão da Supercopa do Brasil 2025

A decisão da SuperCopa do Brasil, que será neste domingo (2) em Belém teve sua arbitragem definida. No comando da partida, o catarinense Ramon Abatti Abel, que inclusive foi o árbitro do último clássico entre Avaí e Figueirense, válido pelo Catarinense 2025.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a polêmica envolvendo a escolha do árbitro e as expectativas para a partida!

