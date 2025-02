Ranking coloca Udesc como uma das melhores do mundo em quatro áreas do conhecimento Já é a sexta vez consecutiva que a Udesc é reconhecida pelo Times Higher Education como uma das melhores do mundo; instituição teve... ND Mais|Do R7 29/01/2025 - 05h05 (Atualizado em 29/01/2025 - 05h05 ) twitter

A organização internacional, THE (Times Higher Education), classificou a Udesc (Universidade do Estado de Santa Catarina) no World Ranking by Subejct 2025, como uma das melhores instituições de ensino superior em quatro áreas do conhecimento: Educação, Engenharias, Ciências da Vida, e Medicina e Saúde.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes sobre essa conquista impressionante!

