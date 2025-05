Ranking global coloca duas cidades de SC entre os 10 maiores ecossistemas de startups do Brasil Apenas Santa Catarina e São Paulo têm duas cidades no top 10 nacional do Global Startup Ecosystem Index 2025; saiba quais são ND Mais|Do R7 26/05/2025 - 21h16 (Atualizado em 26/05/2025 - 21h16 ) twitter

Um levantamento internacional que analisa ecossistemas de startups ao redor do mundo colocou Florianópolis e Joinville entre os dez municípios mais bem classificados no Brasil. Apenas Santa Catarina e São Paulo têm duas cidades no top 10 nacional.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre o crescimento das startups em Santa Catarina!

