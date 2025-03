Raphinha voando no Barcelona: números de craque e status de finalista da Bola de Ouro? Atacante da seleção brasileira já tem 25 gols e 18 assistências na atual temporada, somando 13 participações em gols apenas na Champions... ND Mais|Do R7 06/03/2025 - 22h45 (Atualizado em 06/03/2025 - 22h45 ) twitter

Cria do Avaí, Raphinha vive a melhor fase de sua carreira no Barcelona e seus números impressionantes já o colocam como um forte candidato a figurar entre os finalistas da Bola de Ouro. O atacante brasileiro tem sido peça fundamental no esquema do técnico Flick, com gols, assistências e atuações de gala que têm encantado a torcida do Barça.

