Raro, sozinho e sem camuflagem: o estranho caso do jacaré encontrado em esgoto de SC Filhote de jacaré encontrado em esgoto é resgatado pela PM Ambiental e levado para receber atendimento veterinário ND Mais|Do R7 05/08/2025 - 21h37 (Atualizado em 05/08/2025 - 21h37 )

Um filhote de jacaré-de-papo-amarelo foi encontrado na última quarta-feira (30) com leucismo, condição genética rara, foi resgatado em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina. O animal foi encontrado por funcionários da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do município.

Para entender mais sobre essa condição rara e o futuro do jacaré, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

