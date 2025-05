Rastreio e notificação: o que se sabe sobre o monitoramento de agressores de mulheres em SC Medida prevê acesso à localização do suspeito em casos onde a vítima esteja sob medida protetiva de urgência ND Mais|Do R7 21/05/2025 - 21h56 (Atualizado em 21/05/2025 - 21h56 ) twitter

O governo de Santa Catarina quer realizar o monitoramento de agressores para tentar frear os casos de violência doméstica no Estado. Em 2024, 96.481 ocorrências desse tipo foram registradas — maior patamar dos últimos cinco anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante iniciativa.

