Reabertura e ampliação da Dolce, a autêntica confeitaria italiana no Santa Mônica A única confeitaria no Brasil que apresenta os clássicos e mais famosos doces de cada região italiana. ND Mais|Do R7 28/06/2025 - 07h35 (Atualizado em 28/06/2025 - 07h35 )

Desde maio de 2023, a Dolce, confeitaria especializada nos doces tradicionais italianos, está com as portas abertas no Santa Mônica. Contudo, desde 2019, a chef Chiara Licocci já produzia e comercializava seus doces, entregando-os de moto por toda a ilha durante a pandemia. Chiara Licocci tem 34 anos e é formada em confeitaria avançada, em Roma, na Itália, onde nasceu e vive sua família.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essa deliciosa confeitaria!

