Rebeca Andrade: A Nova Face da Ginástica Artística no Brasil Rebeca Andrade se tornou a maior medalhista da história do Brasil após a Olimpíada de Paris, com seis medalhas conquistadas. Junto... ND Mais|Do R7 18/08/2024 - 10h06 (Atualizado em 18/08/2024 - 10h06 )



Rebeca Andrade se tornou a maior medalhista da história do Brasil após a Olimpíada de Paris, com seis medalhas conquistadas. Junto com Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva e Júlia Soares, as atletas se tornam cada vez mais referência na ginástica artística e inspiram jovens por todo país.

