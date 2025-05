Recém-nascido sofre corte no rosto durante parto no Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú Corte no rosto durante parto nesta quarta-feira (30), ocorre após morte de recém-nascido na última sexta-feira (25), no hospital Ruth... ND Mais|Do R7 03/05/2025 - 01h20 (Atualizado em 03/05/2025 - 01h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um recém-nascido sofreu um corte no rosto durante parto nesta quarta-feira (30), no Hospital Municipal Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina. O corte foi de aproximadamente 3 centímetros. De acordo com informações da secretaria de Saúde, durante o procedimento foi identificado um corte leve no rosto do recém-nascido, sem risco à vida. A situação foi prontamente assistida pela equipe médica e de neonatologia nos primeiros minutos de vida, com todos os cuidados necessários.

Para mais detalhes sobre este caso e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Filho volta aos braços da mãe 60 dias após desaparecimento com o pai, em Balneário Camboriú

Mulher estrangulada em SC: saiba os passos do suspeito após o crime brutal

Adolescente é apreendido após fugir de moto da polícia em cidade de SC