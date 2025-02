Recepcionista e auxiliar administrativo: confira as vagas de emprego mais urgentes em Chapecó As 1028 vagas de emprego disponíveis nesta semana estão distribuídas entre 235 empresas de Chapecó ND Mais|Do R7 11/02/2025 - 09h46 (Atualizado em 11/02/2025 - 09h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Balcão Municipal de Empregos de Chapecó está com 1.028 vagas de emprego disponíveis nesta semana, distribuídas entre 235 empresas. As entrevistas para diversas oportunidades em diferentes áreas já começaram.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as vagas disponíveis!

Leia Mais em ND Mais:

Tudo o que você precisa saber sobre o Festival Brasileiro da Cerveja em Blumenau

Mudanças na CLT: Câmara vota nesta terça-feira projeto que prevê alterações; veja pontos

Treinadora de Joinville é convocada para seleção de basquetebol em cadeira de rodas