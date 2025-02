Reconhecimento facial revela verdade e homem acaba preso em SC O homem tentou enganar os guardas municipais durante abordagem, mas reconhecimento facial mostrou que suspeito tinha mandado de prisão... ND Mais|Do R7 07/02/2025 - 14h27 (Atualizado em 07/02/2025 - 14h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A atitude suspeita de um homem ao perceber a presença de agentes da Guarda Municipal de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, terminou com um desfecho inesperado. Durante patrulhamento preventivo, o homem acabou preso após ser identificado com reconhecimento facial.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência surpreendente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Quem era advogado gaúcho dono de avião que caiu em São Paulo

King Air F90: como era avião que caiu na Barra Funda, em São Paulo

Incêndio de grandes proporções destrói depósito e mobiliza bombeiros em Concórdia