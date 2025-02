RECORD é líder de audiência em jogo que marcou volta de Neymar ao Brasil Durante a partida entre Santos e Botafogo, às 23h31, a emissora chegou a abrir quase cinco pontos de vantagem sobre o Cine BBB, com... ND Mais|Do R7 06/02/2025 - 20h47 (Atualizado em 06/02/2025 - 20h47 ) twitter

Santos e Botafogo-SP ficaram no empate no duelo que marcou a volta de Neymar ao futebol brasileiro nesta quarta-feira (5), mas foi a RECORD que saiu vitoriosa com a transmissão da partida.

Para mais detalhes sobre a audiência e a performance de Neymar, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

