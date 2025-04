RECORD fica na liderança contra futebol da concorrente no Brasileirão RECORD lidera na audiência contra futebol da concorrente e registra números quase 4 vezes maior que a terceira colocada ND Mais|Do R7 18/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 18/04/2025 - 05h05 ) twitter

A transmissão da partida entre Corinthians e Fluminense, pela 4ª rodada do Brasileirão, fez a RECORD registrar seus melhores números desde o início do torneio, liderar por 2 minutos no confronto com futebol da concorrente e garantir o segundo lugar isolado com quase o quádruplo da terceira colocada, na Grande São Paulo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

