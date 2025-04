RECORD garante segundo lugar isolado em SP e no RJ com a transmissão de Vasco e Santos A RECORD teve sucesso na estreia do Campeonato Brasileiro e também obteve o segundo melhor share do ano no Rio de Janeiro

