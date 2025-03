Recordista olímpico em 2016, Thiago Braz inicia nova fase na carreira em Blumenau Atleta ganhou o ouro e quebrou o recorde olímpico no salto com vara nos Jogos Olímpicos do Rio (2016); ele também foi bronze nas Olimpíadas... ND Mais|Do R7 05/03/2025 - 20h45 (Atualizado em 05/03/2025 - 20h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vencedor da medalha de ouro no salto com vara nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, quando estabeleceu o novo recorde da competição, Thiago Braz é o novo integrante da equipe de atletismo de Blumenau.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa nova fase na carreira do atleta!

Leia Mais em ND Mais:

Grupo de bacanas transformam um velho barraco de pescadores numa requintada festa de Carnaval

Criança de 3 anos ‘foge’ de creche em SC por buraco em cerca

Hospital Florianópolis altera atendimentos para reformas a partir desta quarta; veja mudanças