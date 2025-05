Recuperação judicial da Azul nos Estados Unidos mira corte de custos e redução de 35% na frota A Azul Linhas Aéreas anunciou que entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, seguindo o exemplo de outras companhias... ND Mais|Do R7 28/05/2025 - 22h16 (Atualizado em 28/05/2025 - 22h16 ) twitter

A Azul Linhas Aéreas anunciou que entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, seguindo o exemplo de outras companhias do setor, como a Latam e a GOL. O objetivo é reduzir sua dívida bilionária e ganhar mais fôlego no mercado da aviação.

