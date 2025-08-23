Rede de banco encerra agências em duas cidades de SC e população teme prejuízos Banco Itaú fechará agências em Porto União e Mafra até setembro como parte de uma reestruturação nacional ND Mais|Do R7 23/08/2025 - 02h37 (Atualizado em 23/08/2025 - 02h37 ) twitter

O Banco Itaú anunciou o encerramento definitivo das agências localizadas nas cidades de Porto União e Mafra, em Santa Catarina. As unidades deixarão de funcionar entre os meses de agosto e setembro, como parte de um amplo processo de reestruturação nacional da instituição. A medida gera preocupação tanto pelo impacto no emprego quanto pelas consequências para os clientes que dependem do atendimento presencial, especialmente aposentados, pequenos comerciantes e moradores de áreas rurais.

Para entender melhor as implicações dessa decisão e as reações da população, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

