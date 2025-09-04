Logo R7.com
Rede de supermercados abre mutirão de empregos com mais de 400 vagas em SC

Maior supermercadista de Santa Catarina, o Grupo Koch abre seleção presencial neste sábado (6) em 12 cidades, incluindo Joinville

Com mais de 400 vagas abertas, o Grupo Koch, grande rede supermercadista de Santa Catarina, realiza neste sábado (6) um mutirão de contratação em 12 cidades do Estado, incluindo Joinville. A ação ocorre nas unidades do Komprão Koch Atacadista e SuperKoch. Os interessados devem comparecer presencialmente às lojas participantes, das 9h às 13h, com documento de identificação e currículo atualizado.

