Rede de supermercados abre mutirão de empregos com mais de 400 vagas em SC
Maior supermercadista de Santa Catarina, o Grupo Koch abre seleção presencial neste sábado (6) em 12 cidades, incluindo Joinville
Com mais de 400 vagas abertas, o Grupo Koch, grande rede supermercadista de Santa Catarina, realiza neste sábado (6) um mutirão de contratação em 12 cidades do Estado, incluindo Joinville. A ação ocorre nas unidades do Komprão Koch Atacadista e SuperKoch. Os interessados devem comparecer presencialmente às lojas participantes, das 9h às 13h, com documento de identificação e currículo atualizado.
Com mais de 400 vagas abertas, o Grupo Koch, grande rede supermercadista de Santa Catarina, realiza neste sábado (6) um mutirão de contratação em 12 cidades do Estado, incluindo Joinville. A ação ocorre nas unidades do Komprão Koch Atacadista e SuperKoch. Os interessados devem comparecer presencialmente às lojas participantes, das 9h às 13h, com documento de identificação e currículo atualizado.
Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as oportunidades e benefícios oferecidos!
Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as oportunidades e benefícios oferecidos!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: