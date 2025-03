Rede Galeto Mamma Mia comemora 40 anos com abertura de mais duas operações em Santa Catarina Este ano também marca os 150 anos da imigração italiana no estado, um momento histórico que coincide com o crescimento da marca na... ND Mais|Do R7 26/03/2025 - 21h06 (Atualizado em 26/03/2025 - 21h06 ) twitter

A rede Galeto Mamma Mia tem motivos de sobra para comemorar em 2025. Além de celebrar os seus 40 anos de atividades, a rede gramadense, reconhecida pela típica culinária dos imigrantes italianos, está abrindo duas novas operações em Santa Catarina: uma no modelo Express em Blumenau (no Neumarkt Shopping), no dia 25 de março, e outra em Joinville (no Garten Shopping), que abrirá suas portas no dia 15 de abril.

Saiba mais sobre essa expansão e as delícias que o Galeto Mamma Mia tem a oferecer, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

