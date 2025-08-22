Rede varejista inaugura nova loja em SC com mais de 35 mil produtos
Unidade será aberta no dia 28 de agosto, anexa ao novo shopping a céu aberto de Araquari, no Norte catarinense
A rede varejista Milium abrirá uma nova loja em Araquari, Norte de Santa Catarina, na próxima quinta-feira (28). A unidade fica na avenida Prefeito Alberto Natalino Miquelute, anexa ao Multi Space, o novo “shopping a céu aberto” no bairro Itinga.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades!
