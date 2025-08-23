Refúgio isolado em pequena cidade de SC parece ter saído de livro de histórias antigas Como um convite para recarregar as energias, Sítio Barnabé oferece fazendinha, camping e café colonial em Rio do Sul ND Mais|Do R7 23/08/2025 - 05h57 (Atualizado em 23/08/2025 - 05h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Este refúgio isolado com fazendinha, camping e café colonial parece ter saído de livros de histórias antigas e convida a recarregar as energias, na cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os encantos do Sítio Barnabé!

Leia Mais em ND Mais:

Muro invisível: obra subterrânea pode conter avanço do mar em famosa praia de SC

‘Crime bárbaro’: jardineiro que matou mulher com cabo de picareta é condenado a 24 anos em SC

Violência doméstica: SC registrou 87 medidas protetivas emitidas por dia em 2025