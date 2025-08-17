Região de SC pode registrar até 30°C em meio ao inverno nos próximos dias
De acordo com a Defesa Civil, o tempo em Santa Catarina permanece firme na maior parte das cidades do estado
Até segunda-feira (18), o tempo em Santa Catarina deve permanecer firme na maior parte do estado, com exceção do litoral, onde podem ocorrer chuvas ocasionais e de fraca intensidade até o anoitecer deste sábado (16), segundo indica a Defesa Civil.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro das previsões do tempo!
