Região de SC pode registrar até 30°C em meio ao inverno nos próximos dias

De acordo com a Defesa Civil, o tempo em Santa Catarina permanece firme na maior parte das cidades do estado

Até segunda-feira (18), o tempo em Santa Catarina deve permanecer firme na maior parte do estado, com exceção do litoral, onde podem ocorrer chuvas ocasionais e de fraca intensidade até o anoitecer deste sábado (16), segundo indica a Defesa Civil.

