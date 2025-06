Registro ‘mágico’ mostra mais de 100 golfinhos nadando juntos em SC: ‘Difícil até de acreditar’ Animais foram flagrados no Farol de Santa Marta, em Laguna, no Sul do estado, no último sábado (7) ND Mais|Do R7 09/06/2025 - 14h17 (Atualizado em 09/06/2025 - 14h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Mais de 100 golfinhos foram flagrados juntos em Laguna, próximo ao Farol de Santa Marta, no Litoral Sul de Santa Catarina, no último sábado (7). O registro, que mostra a beleza dos animais nadando na mesma direção, soma mais de 50 mil curtidas e 20 mil compartilhamentos no Instagram.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre esse incrível fenômeno natural!

Leia Mais em ND Mais:

Discussão por divisão de contas termina em agressão e prisão em Blumenau

Indígenas bloqueiam SC-155 em protesto contra decreto que anula demarcações

Valor do dólar hoje: segunda-feira (9) abre com recuo da moeda