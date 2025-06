Regras, atrações e programação: o que você precisa saber sobre a Festa do Pinhão em Lages Abertura da 35ª edição da Festa do Pinhão acontece na noite de sexta e a programação segue pelos próximos 17 dias com atrações totalmente... ND Mais|Do R7 06/06/2025 - 10h37 (Atualizado em 06/06/2025 - 10h37 ) twitter

Lages, na região serrana de Santa Catarina, está no clima da 35ª Festa do Pinhão – edição Raízes. A abertura oficial do evento acontece na noite desta sexta-feira (6), a partir das 18h30, seguida da apresentação do grupo lageano Quarteto Coração de Potro. Serão 17 dias de intensa programação artística e cultural que, a partir deste ano, será no Calçadão da praça João Costa, juntamente com o Recanto do Pinhão Aracy Paim.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de tudo que acontece na Festa do Pinhão!

