‘Rei do ovo’, empresário catarinense compra empresa dos EUA por US$ 1,1 bilhão Informação foi confirmada pelo jornal Financial Times nesta quinta-feira (27) ND Mais|Do R7 27/03/2025 - 17h46 (Atualizado em 27/03/2025 - 17h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ricardo Faria, conhecido com o “rei do ovo” no Brasil, comprou uma empresa dos Estados Unidos, a Hillandale Farms, por US$ 1,1 bilhão, segundo o jornal Financial Times. A informação foi publicada nesta quinta-feira (27). O empresário catarinense, proprietário da Granja Faria, foi criado no Sul do estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa aquisição impressionante!

Leia Mais em ND Mais:

Dois prefeitos são investigados por corrupção em SC; operação faz buscas em 17 cidades

FOTOS: Galpão pega fogo em Camboriú e incêndio se alastra para condomínio vizinho

Mulher envolvida na tentativa de homicídio de PM no Pará é presa em Blumenau