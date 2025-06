Relatora da CPI das Apostas: ‘não conseguimos apurar os crimes necessários’ Soraya Thronicke (Podemos-RS) entregou relatório na CPI das Apostas e admitiu dificuldade em identificar crimes ND Mais|Do R7 10/06/2025 - 16h17 (Atualizado em 10/06/2025 - 16h17 ) twitter

A relatora da CPI das Apostas, Soraya Thronicke (Podemos-RS), entregou documento com medidas legais sobre o regramento das casas de apostas esportivas e pedidos de indiciamento de empresários e divulgadores ligados ao setor. No entanto, a relatora ressaltou a dificuldade em conduzir os trabalhos na comissão, “Sabemos que não conseguimos apurar os crimes necessários, principalmente por conta da limitação temporal de uma CPI e da dificuldade da prorrogação dela. Então, o que de melhor podemos contribuir com a legislação brasileira e acima de tudo uma proposta de adendo à regulamentação por parte do Poder Executivo para conseguirmos, pelo menos, minimamente monitorar os apostadores”, comentou Soraya durante exposição do relatório final da CPI das Apostas.

