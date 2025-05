Relatório da Cracolândia sugere salas de uso supervisionado de drogas Grupo de trabalho que reúne parlamentares e representantes da sociedade civil apresenta relatório da Cracolândia com 51 propostas ND Mais|Do R7 24/05/2025 - 21h15 (Atualizado em 24/05/2025 - 21h15 ) twitter

O Grupo de Trabalho Interinstitucional que reúne deputados estaduais, vereadores de São Paulo, além de representantes do judiciário, sociedade civil, moradores e comerciantes, apresentou nesta semana um relatório da Cracolândia prévio, com 51 propostas para a região, que vão desde criação de salas para uso supervisionado de drogas a moradias populares sem exigência de abstinência.

