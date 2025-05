Relembre polêmicas da vereadora de SP que disse incomodar por ser ‘branca, bonita e rica’ Cris Monteiro (Novo) já se envolveu em confusão na Câmara; confira polêmicas da vereadora de SP que está em segundo mandato ND Mais|Do R7 01/05/2025 - 00h40 (Atualizado em 01/05/2025 - 00h40 ) twitter

ND Mais

Reeleita para o segundo mandato com 56.904 votos, Cris Monteiro (Novo) voltou aos holofotes na noite desta terça-feira (29) ao dizer durante confusão que “mulher branca, bonita e rica incomoda”. Mas não foi a primeira vez que a parlamentar se viu em confusão. Entre as polêmicas da vereadora de SP tem um caso de briga com colega de partido.

Para saber mais sobre as polêmicas que cercam a vereadora, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

