Remo paralímpico: sonho fez Marcela Teixeira conhecer o esporte em SC

Há quem interprete sonhos, busque significados, mas há também quem sonhe com um esporte, comece a praticar e consiga conquistar a medalha de ouro da modalidade. A manezinha Marcela Teixeira, remadora do Clube Náutico Aldo Luz, ficou em primeiro lugar na Copa do Mundo de Remo Paralímpico, na Itália, neste mês.

Saiba mais sobre a inspiradora trajetória de Marcela e sua conquista no remo paralímpico consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

