Renda das famílias de Santa Catarina cresceu 14,6% em ano com recorde de abertura de empresas Empreendedorismo impulsiona crescimento econômico e coloca SC entre os estados com maior renda do país ND Mais|Do R7 24/03/2025 - 14h26 (Atualizado em 24/03/2025 - 14h26 )

Santa Catarina subiu uma posição no ranking nacional de renda média das famílias e agora ocupa a quarta colocação no país. No estado, a renda média domiciliar passou de R$ 2.269 em 2023 para R$ 2.601 em 2024, uma alta de 14,6%, ou R$ 332 em valores nominais. Os dados são do IBGE e consideram a renda familiar per capita, ou seja, a renda total da residência dividida pelo número de moradores do domicílio.

