Renda familiar de Santa Catarina cresce R$ 332 e é a quarta maior do Brasil, diz IBGE Ganho das famílias do estado cresceu 14,6% em 2024, um aumento nominal de R$ 332; dados são calculados pelo IBGE ND Mais|Do R7 01/03/2025 - 00h25 (Atualizado em 01/03/2025 - 00h25 )

A renda familiar em Santa Catarina cresceu 14,6% em 2024, fazendo o estado subir uma posição no ranking nacional. Os dados foram divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que considera a renda per capita das famílias.

Saiba mais sobre esse crescimento e como Santa Catarina se destaca no cenário nacional, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

