Reparo em ponte interditada há um mês em Joinville deve ficar pronto em março Ponte sofreu danos na estrutura em janeiro e é importante ligação no bairro Vila Nova ND Mais|Do R7 20/02/2025 - 19h26 (Atualizado em 20/02/2025 - 19h26 )

A ponte Afonso Altrak, localizada na Estrada Blumenau em Joinville, no Norte de Santa Catarina, deve voltar a ser liberada no mês de março. Interditada há um mês após ficar danificada, a estrutura é uma ligação importante da área rural no bairro Vila Nova.

Para mais detalhes sobre a situação da ponte e os reparos em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

