Repasse da Trimania transforma Hospital Bethesda durante epidemia de dengue A epidemia da dengue em Joinville, no Norte de Santa Catarina, provocou mudanças no sistema público de saúde, com ações e atendimentos... ND Mais|Do R7 18/07/2024 - 17h43 (Atualizado em 18/07/2024 - 17h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A epidemia da dengue em Joinville, no Norte de Santa Catarina, provocou mudanças no sistema público de saúde, com ações e atendimentos específicos para a alta demanda de casos na maior cidade de Santa Catarina. Com a lotação em unidades básicas, UPAs e hospitais, o Hospital Bethesda teve no repasse da Trimania um aporte necessário para reforçar o atendimento à população.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Suspeito que atirou contra criança de 11 anos paga fiança e é posto em liberdade em SC

• AO VIVO: Assista ao sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil 2024

• Repasse da Trimania possibilita aumento de equipe e de estrutura no Hospital Bethesda