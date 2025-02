Reportagens da NDTV – RECORD destacam os bastidores do Carnaval de Florianópolis A série é conduzida pela apresentadora Amanda Santos e faz parte da programação exclusiva de Carnaval da emissora. ND Mais|Do R7 03/02/2025 - 16h27 (Atualizado em 03/02/2025 - 16h27 ) twitter

De Janeiro a Março, a NDTV – RECORD exibe série de reportagens sobre os bastidores do Carnaval de Florianópolis. Em cada episódio são apresentados detalhes como: samba-enredo, confecção de adereços e carros alegóricos do maior espetáculo a céu aberto do Brasil já que, ele tem o perfil da história da comunidade. O objetivo da série é compartilhar tudo isso com o telespectador.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa emocionante cobertura!

