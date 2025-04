Republicano e filho de brasileiros: quem é George Santos, deputado preso por corrupção nos EUA Ex-deputado brasilo-americano ascendeu na política ao conquistar eleitores em Nova York, mas caiu em desgraça após ter mentiras e crimes... ND Mais|Do R7 26/04/2025 - 07h00 (Atualizado em 26/04/2025 - 07h00 ) twitter

Da conquista de eleitores republicanos de Nova York à queda após mentir sobre sua história de vida e ser expulso do Congresso, o ex-deputado George Santos, filho de brasileiros nascido nos Estados Unidos, foi condenado a mais de sete anos de prisão no país norte-americano por corrupção nesta sexta-feira (25). Ele ganhou popularidade após a imprensa estadunidense descobrir que ele havia mentido sobre a sua trajetória para ganhar votos. Depois que as falsas histórias vieram a tona, ele passou a ser investigado mais profundamente e foi acusado de fraude relacionada ao seguro-desemprego durante a pandemia da Covid-19, uso indevido de fundos de campanha e falsas declarações sobre suas finanças pessoais.

