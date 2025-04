Rescisão de contrato pode afetar serviços de manutenção do Samae em Blumenau Empresa responsável pelos serviços de manutenção solicitou a rescisão do contrato com a autarquia ND Mais|Do R7 10/04/2025 - 21h26 (Atualizado em 10/04/2025 - 21h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Samae anunciou, nesta quarta-feira (9), que a empresa responsável pela recuperação do calçamento em áreas onde a autarquia faz obras no sistema de abastecimento de água em Blumenau, pediu a rescisão do contrato.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como essa rescisão pode impactar os serviços de manutenção do Samae.

Leia Mais em ND Mais:

Glauber Braga anuncia greve de fome após cassação ser aprovada por comissão: ‘Tática radical’

Polícia frustra entrega de R$ 35 mil e prende três suspeitos de extorsão em Chapecó

‘Super El Niño’ pode causar seca histórica no Brasil nos próximos anos, alerta especialista