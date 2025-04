Resgatado de cena cruel, filhote de gato é adotado e recebe amor em Joinville Um homem foi flagrado ao descartar a sacola azul com os animais às margens de mangue ND Mais|Do R7 04/04/2025 - 20h45 (Atualizado em 04/04/2025 - 20h45 ) twitter

Um filhote de gato que foi resgatado após ser abandonado em uma sacola plástica próxima a um manguezal em Joinville, no Norte catarinense, ganhou um novo lar. O caso ocorreu na noite de quinta-feira (3), na rua Praia Grande, bairro Comasa. Um homem foi flagrado ao descartar a sacola azul com os animais às margens do mangue.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essa emocionante história de adoção!

