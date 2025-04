Resposta às tragédias com cerol tem 7 lojas fiscalizadas e empresário preso em Itajaí Duas tragédias com cerol – linhas cortantes usadas em pipas – marcaram o Litoral Norte de Santa Catarina; um jovem morreu decapitado... ND Mais|Do R7 11/04/2025 - 23h05 (Atualizado em 11/04/2025 - 23h05 ) twitter

Em resposta às tragédias com cerol – linhas cortantes utilizadas em pipas – que resultaram na decapitação de um jovem em Navegantes e em queimaduras em 70% do corpo de uma criança em Itajaí, ambas ocorridas em março de 2025 no Litoral Norte de Santa Catarina, a Polícia Civil e a Guarda Municipal intensificaram a fiscalização contra a venda ilegal do material.

Saiba mais sobre as ações de fiscalização e as trágicas consequências do uso de cerol consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

