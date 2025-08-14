Ressacada terá atividades para a família e entrada gratuita para os jogos da base do Avaí
Torcedores do Avaí poderão aproveitar uma tarde diferente na Praça da Raça e acompanhar os jogos das finais do sub-15 e sub-17 do Campeonato...
Neste sábado, o estádio da Ressacada receberá as finais do Campeonato Catarinense sub-15 e sub-17, com entrada franca para os dois jogos. Para incentivar a presença dos torcedores e da comunidade, haverá atividades para a toda família na Praça da Raça.
