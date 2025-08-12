Ressacada vive dia de festa e registra o segundo maior público da temporada Estádio da Ressacada registrou o segundo maior público do ano, com quase 14 mil torcedores, criando uma atmosfera vibrante que impulsionou... ND Mais|Do R7 12/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 12/08/2025 - 08h58 ) twitter

Os três pontos conquistados pelo Avaí no último domingo (10), contra o Cuiabá, na Ressacada, significaram muito mais do que apenas uma vitória, mas também o resgate de uma atmosfera que estava adormecida. Graças a uma ação de Dia dos Pais, em parceria com a patrocinadora do clube, o Leão da Ilha conseguiu registrar o segundo maior público do ano no estádio: 13.810 torcedores. E não só isso: a iniciativa também trouxe novos e antigos avaianos.

