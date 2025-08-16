Restaurante Popular de Florianópolis vira ‘família’ e não atenderá mais população de rua
Perto de completar seis meses sem Restaurante Popular, reabertura segue uma incógnita; Restaurante Popular não funcionará mais na Mauro...
Por meio de manifestação em processo judicial, a Prefeitura de Florianópolis informou não haver previsão de reabertura do antigo Restaurante Popular por estar redirecionando o serviço para outro local. Segundo o Município, dificuldades técnicas e financeiras no espaço previsto inicialmente impossibilitaram a manutenção do restaurante na avenida Mauro Ramos. Ao ND Mais, Luciane de Passos, secretária de Assistência Social, disse que o modelo do local sofrerá mudanças na reabertura.
