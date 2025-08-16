Restaurante Popular de Florianópolis vira ‘família’ e não atenderá mais população de rua Perto de completar seis meses sem Restaurante Popular, reabertura segue uma incógnita; Restaurante Popular não funcionará mais na Mauro... ND Mais|Do R7 16/08/2025 - 04h57 (Atualizado em 16/08/2025 - 04h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Por meio de manifestação em processo judicial, a Prefeitura de Florianópolis informou não haver previsão de reabertura do antigo Restaurante Popular por estar redirecionando o serviço para outro local. Segundo o Município, dificuldades técnicas e financeiras no espaço previsto inicialmente impossibilitaram a manutenção do restaurante na avenida Mauro Ramos. Ao ND Mais, Luciane de Passos, secretária de Assistência Social, disse que o modelo do local sofrerá mudanças na reabertura.

Para mais detalhes sobre essa mudança significativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

‘Corpo destruído’: bebê morre dentro da mãe e hospital é acusado de negligência em Itajaí

Área urbana do Sul de SC guarda fósseis que ligam estado à Antártica, África e Austrália

Fuga de casal suspeito de latrocínio em Itajaí é interrompida em SP