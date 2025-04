Restaurante que despejava esgoto a céu aberto em bairro nobre é interditado em Florianópolis Inspeção constatou o despejo irregular de efluentes provenientes da pia utilizada pelos clientes em estabelecimento localizado em bairro... ND Mais|Do R7 01/04/2025 - 23h05 (Atualizado em 01/04/2025 - 23h05 ) twitter

Um restaurante no bairro Itacorubi, em Florianópolis, foi interditado na segunda-feira (31) após a prefeitura identificar que o estabelecimento estava despejando esgoto a céu aberto. A inspeção observou que os efluentes eram lançados em uma canaleta em frente ao estabelecimento.

Saiba mais sobre essa situação alarmante e as medidas tomadas pela prefeitura consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

